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COURT: 67 people due to appear in Chinchilla Magistrates Court. Pic: Kate McCormack.
COURT: 67 people due to appear in Chinchilla Magistrates Court. Pic: Kate McCormack.
News

Named: 67 people to face Chinchilla Magistrates Court

Peta McEachern
23rd Jan 2020 8:35 AM
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Here is a list of the 67 due to appear in the Chinchilla Magistrates Court today, Thursday January 23:

Allwood, John Paul

Bass, Bobby Douglas

Bound, Chloe Julie, Miss

Brown, Danial Charles, Mr

Carlo, Taylor Maree

Chesworth, Matthew Thomas

Clark, Joanne Elizabeth, Mrs

Davis, Bailey Jack

Davis, Tammy Louise

Dodkin, Cheree Narelle

Fitzgerald, John William

Gibson, Katrina Mona-Margaret

Gilligan, Andrew Brian

Gorry, Steffan Joseph

Gowlett, Gary David

Hammermeister, Joshua Desmond

Hanson, Tai John

Hardy, Marlie Joan

Harry, Corey Leigh

Herbert, Jaimi Margaret Desiree

Hickey, Nicholas Lee

Hicks, Corey Raymond

Hoddle, Dean Robert, Mr

Hodson, Noah Robert, Mr

Holder, Edward 1 9:00AM

Holland, Kellie Patricia Joan

Hooper, Tia Louise

Horswood, Jaime Andrew

Howlett, Rowen Craig, Mr

Jackson, Jaiel

Jackson, Kahlia Maree, Ms

Jackson, Nicole-Louise

Johnson, Darryl Raymond Lyle

Jones, Breanna Jessie Storm, Miss

Jones, Connie Louise, Miss

Kelly, Kieran Richard

Kermond, Ashley Michael Damien, Mr

Kermond, Christopher Lyle Bruce, Mr

King, Jyi Andrew

Lauder, Ethan Douglas

Thomas Richard

Leeson, Fredrick Charles

Lovell, Hayley Jane

Luck, Kerry James

Luckel, Kaisha-Leigh

Mahauariki, Fraser Jacob

Mcclelland, Bradley Michael, Mr

Middleton, Melissa Anne

Moore, Teneal Lyn

Nixon, Sarah Kathleen

Oates, Jacki Elizabeth

O’Brien, Cameron Allister Earl, Mr

Oram, William James

Poole, Zacary Taylor

Potter, Garrie Edward George

Randolph, Michael William

Reid, Daryl James, Mr

Richmond, Nicole Leanne

Sergi, Luigi Mario

Simpson, Timothy George

Smith, James Richard, Mr

Swan, Kai

Talbot, Sharon Marie, Mrs

Valeti, Veerendra Babu

Valpy, Noel Wilson

Walker, Deborah Ann

Walker, Gary John, Mr

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