Named: 67 people to face Chinchilla Magistrates Court
Here is a list of the 67 due to appear in the Chinchilla Magistrates Court today, Thursday January 23:
Allwood, John Paul
Bass, Bobby Douglas
Bound, Chloe Julie, Miss
Brown, Danial Charles, Mr
Carlo, Taylor Maree
Chesworth, Matthew Thomas
Clark, Joanne Elizabeth, Mrs
Davis, Bailey Jack
Davis, Tammy Louise
Dodkin, Cheree Narelle
Fitzgerald, John William
Gibson, Katrina Mona-Margaret
Gilligan, Andrew Brian
Gorry, Steffan Joseph
Gowlett, Gary David
Hammermeister, Joshua Desmond
Hanson, Tai John
Hardy, Marlie Joan
Harry, Corey Leigh
Herbert, Jaimi Margaret Desiree
Hickey, Nicholas Lee
Hicks, Corey Raymond
Hoddle, Dean Robert, Mr
Hodson, Noah Robert, Mr
Holder, Edward 1 9:00AM
Holland, Kellie Patricia Joan
Hooper, Tia Louise
Horswood, Jaime Andrew
Howlett, Rowen Craig, Mr
Jackson, Jaiel
Jackson, Kahlia Maree, Ms
Jackson, Nicole-Louise
Johnson, Darryl Raymond Lyle
Jones, Breanna Jessie Storm, Miss
Jones, Connie Louise, Miss
Kelly, Kieran Richard
Kermond, Ashley Michael Damien, Mr
Kermond, Christopher Lyle Bruce, Mr
King, Jyi Andrew
Lauder, Ethan Douglas
Thomas Richard
Leeson, Fredrick Charles
Lovell, Hayley Jane
Luck, Kerry James
Luckel, Kaisha-Leigh
Mahauariki, Fraser Jacob
Mcclelland, Bradley Michael, Mr
Middleton, Melissa Anne
Moore, Teneal Lyn
Nixon, Sarah Kathleen
Oates, Jacki Elizabeth
O’Brien, Cameron Allister Earl, Mr
Oram, William James
Poole, Zacary Taylor
Potter, Garrie Edward George
Randolph, Michael William
Reid, Daryl James, Mr
Richmond, Nicole Leanne
Sergi, Luigi Mario
Simpson, Timothy George
Smith, James Richard, Mr
Swan, Kai
Talbot, Sharon Marie, Mrs
Valeti, Veerendra Babu
Valpy, Noel Wilson
Walker, Deborah Ann
Walker, Gary John, Mr