NAMED: 61 people to appear in Chinchilla court today

IN COURT TODAY: A list of everyone who is appearing today, Thursday, July 23.

IN COURT TODAY: A list of everyone who is appearing today, Thursday, July 23.

AT LEAST twice a month a number of people appear in the Chinchilla Magistrates Court on a range of different charges.

Here is the list of everyone who is appearing today, Thursday, July 23:

Antonucci, Timothy Paul

Balke, Shaun Jason Colin

Behrendt, Karl Raymond

Bellville, Daniel John

Burnett, Peter Charles Nathan

Collis, Nicholas Lawrence George

Dalton Edgley, Jack James

Daly, Shalna, Ms

Davis, Bailey Jack

De Satge, Rhonda Gayle

Dodd, Robert Scott

Doll, Kristy Mirinda

Doyle, Tamika Louise

Fortier, Frederick Rick

Fraser, Tracey Florence May

Freeman, William Cory

Gilligan, Andrew Brian

Gorry, Steffan Joseph

Granzien, Tyson Jack

Hanna, James Raouf

Hardy, Marlie Joan

Harris, Karah Jo-Hanne

Hart, James Evan

Herman, Timothy Peter

Hicks, Corey Raymond

Hocken-Thiedeke, Jye Patrick

Hockey, Troy Anthon

Hoerner, Malcolm Robert

Holland, Clayton Lee

Horswood, Jaime Andrew

Howlett, Barbara Ann

Jackson, Desley Anne

Jackson, Jaiel

Jackson, Michael Anthony

Johnson, Brayden

Jones, Trevor John

Kohl, Scott Allan

Lanigan, Danielle Marie

Lawton, Ashleigh Meagan

Lawton, Cassandra Donna Maree

Leighton, Tyrone Albert

Livingstone, Cougar Egan

Lovell, Hayley Jane

Mcglashan, Tania-Jane

Melhuish, Megan Maree

Michels, Troy Eric

Mitchell, Miranda Mary Margaret

Mladenovic, Jade

Moffat, Angus Shorland

Morrison, David Bruce

Pearson, Kim Lorell

Runge, Graham Douglas

Surat, Elie Siwan

Sutton, Luke William

Tydd, Keiron Ian Leslie

Vanderkroft, Jakob Francis

Walters, Jemma Rose

Watson, Gavin Cedric

Willett, Brendan James

Wilson, Luke Francis

Wyllie, Carley Elsie Gayle