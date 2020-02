NAMED: 33 to appear in Chinchilla court today

HERE is a list of the 33 people due to appear in Chinchilla Magistrates Court today, Thursday February 6:



Akers, Tamara Sheree

Alsop, Raelene Kay

Anderson, Frederick Joseph

Bound, Chloe Julie

Taylor Maree

Chesworth, Matthew Thomas

Cross, Blade Kingsley

Crosswell, Bruce Peter

Duncan, Jason Jeremy

Flanagan, Kaylee Therese

Hammermeister, Joshua Desmond

Hanson, Tai John

Hardy, Marlie Joan

Heidke, Kelly Lee

Hicks, Corey Raymond

Holder, Edward

Holland, Kellie Patricia Joan

Hutchinson, Breaze Amba

Jackson, Kahlia Maree

Kelly, Kieran Richard

Kumar, Jatinder

Lindsay, Natasha-Lee Danielle

Luck, Kerry James

Mcclelland, Bradley Michael

Mcguire, Rebecca Kathleen

Nixon, Sarah Kathleen

O’Brien, Cameron Allister Earl

Smillie, Joshua David

Smith, Teonie Priscilla

Stark, Terry Phillip

Swan, Kai

Vassallo, Raymond John

Walker, Gary John