Redcliffe Magistrates Court appearances for today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Glen William Alfred Robins

Kevin William Baartz Emmert

Trent James Downey

Michael Raymond Cox

Craig Gregory Tanson

Blake Jeffrey Keith Kelly

Graham Lawrence Noble

Syd Sommerfield

Kayla Maree Callaghan

Lochlan Cooper Graham

Cody Lawrence Ronald Keen

Ronald Dunbar Williamson

Matthew Hayden Ford

Taylor Joan Mitchell

Cara Maree Rasmussen

Gaynor Lee Mitchell

Kayla Callaghan

Chad Matthew Kunert

Virginia Vanzetta

Danika Dunne

Daniel Mark Mesman

Jasmin Louise Michelle Audus

Rachele Leigh Beattie

Georgia Brianne Hansen

Kayla Maree Ross

Kurt Richard Stevenson

Stephen John Mcinnes

Jacob Edward Rudolph

Originally published as Everybody appearing at Redcliffe Magistrates Court, Thursday, November 19