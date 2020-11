Chinchilla Magistrates Court appearances for today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Noela Anne Garland

Kelly Marie Watkins

Mark Raymond Ingham

Lawrence Raymond Madgwick

Jamie Richard Bowden

Christie Lee Jackson

Danielle Maree Brittain

Christopher Lee William Barber

Jy William Patrick Moloney

Aaron Scott Hearn

Benny Lee Deleiuen

Katrina Mona-Margaret Gibson

Zita Margaret Lees

Korie Peter-Robert Mutch

Claudia Joyce Combarngo

Natika Ann Thomson

Nikita Ann Roberts

Joanne Elizabeth Clark

Daniel Justin Curtin

Jatinder Kumar

Michael William Sevenich

John Paul Allwood

Kerrie Lee-Ann Nash

William A Anderson

Scott Allan Kohl

Douglas John Marsden

Benjamin John Moffatt

Brendan Colin James Smillie

Nicholas Lee Hickey

Glenn Leonard Cann

Ashley Grant Mutch

Tyson Phillip Newman

Victoria Scrimshaw

Luke Richard Starr

Reed Arthur John Davidson

Andrew Vincent Leonard

Andrew William Jenkin

Anna Marie Thomson

Heidi Maree Allen

Kathleen Melissa Burt

Jayson Jack Hemmingson

Robyn Silvia Jane Murdoch

Steffan Joseph Gorry

Nakita Moesha-Rose Williams

Benjamen Lukas Crosby

Crystal Rose Turner

Barbara Ann Howlett

Joshua David Smillie

Tammy Louise Davis

Krystal-Leigh Hilda Maree Taylor

Originally published as Everybody appearing at Chinchilla Magistrates Court, Thursday, November 12