FULL LIST: Brisbane (George Street) Magistrates Court appearances today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.

The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.

Destry Steven Rex Johnson

Jasmina Petrovic

Coskun Jaques Marius

Anthony John Barton

Christopher Ian Vella

Sherrie Renee Chalmers

Rhys Troy Martin

Anna Maris Dunworth

Stacey Wheatley

Christa Ann Rhind

Rory Patrick Lane

Vincent Alexander Mcdonald

Shane Anthony Skinner

Steven-Brett Downham

Ewan Alexanda Mckenzie

Joseph Hugh Mcbride

Chadamian Kepa Edwards

Lee Robert Robin

Danelle Rose Sheen

Philip Selby Stearman

Christopher Ross Hamwood

Darren Rodney Britton

Tyson George Clarke

Conah Ryley Morrissey-Harvey

Jacob John Telford

Gordon Bradford

Fatemeh Arabsolghar

Jake William Jensen

Luke Aaron Jones

Keith Donald Roma

Paul George Brasch

Eli Micheal James Salerno

Kate Nicole Szepanowski

Abdul Turay

Stephanie Maree Sangster

Paul Steven Maroney

Ian Andrew Phillips

Ashleigh Aletta Roza

Donald Allan Wishart

Sharna Amy Holmes

Paul Ennis Kelly

Arden Gerald Landers

Colin James Graham

Damien Allan Obrien

Cooper Jordan Breen

Jason Derek Mcfarland

Brent Joseph Palmer

Alicia Anne Riseley

Tony Lee Davies

Shirley Ann Eiby

Alicia Ann Riseley

Blain Deon Robertson

Mitchel Blake Scruton

James Victor Chalmers

Joseph David Dunshea

Tian Jiang

Raymon Diep

Rhonda Joan Cushen

Carl Bruce Mcalevey

Naveen Sharma

Steven James Viney

Milton Brendon Jacob Cooper

Patrick Francis Fien

Bradley Jason Park

Christopher Lee Knox

Scott Richard Gordon

Rohan Edward Moore

Lee Alexander Rush

Jesse Callum Whitely

Tarryn Louise Wilson

Dylan Mathew Hammond

Cindy Grace Kovac

Diana Lucille Grimes

Liam Clayton Hall

Anthony Norman Micale

Jeanie May Tanna

Kelvin James Shaw

Melinda Louise Austin

Malcolm Antony Bairstow

Jasmine Louise Lousick

Dillon John Morgan

Manumalo Salue

Zane David John Yates

Tallan Dale Power

Wayne Henry Buttenshaw

Nicholas Anthony Day

Hayley Joy Bucholz

Rees Alexander Farley

Rakesh Krishnan

Alexander John Karamanis

Jordan Roman Brennan

Bradon Shayne Ianna

Benito Angel Lozano

Nyiguo Aballa Omot

Shannon Michelle Jacobson

Joshua Ross Williams

Madeline Rae Hough

Ioannis Fas

Rebecca Lee Callaghan

Michael Shane Fraser

Adam Lee Murray Crosswell

Jonathan Christian Dolgner

Anthony Kouvas

Russell John Newman

John Campbell Maccallum

Christopher James Dunn-Holz

Richard Leaf

Matthew John Wilson

Lilian Makka Issa

William John Edward Axford-Maine

Dean Scott Hasler

Lindsay Jay Harbour

Robert Jeffrey Campbell

Hardy Mitchell O'Toole

Tamlin Emma Winlaw

Tanzeela Bi Khan

Yager D-Vos Kururangi

Anand Ramaswamy Venkatachalam

Raymond William Anlezark

Robert George Lynas

Tobi James Arnold

Ronan Patrick Paul Fahy

Aballa Omot Nyiguo

Robert John Faragher

Riley Bryan Lenard Hargrave

David Laurence Whitmore

Elliot James Kemp Thring

Andrew John Trail

Nathan James Martin

Javen Wiremu Goedhart

Samantha Lee Byrne

Alara Jean Smith

Daniel Peter Commins

Brendon Errol Ngaronga

Jermaine Claude Tyson

Patrik Rasmus Goransson

Aaron Thien Chung Chan

Douglas Owen Traynor

Archibald Jeebung Butterfly

Neil Charles Seymore Russell

Matthew Everett-Jones

Dwayne Walter Mccarthy

Som Datt

Blake Jesse Lynch

Shane Michael Brown

Varinder Preet Saini

Jaskaran Singh Sangha

Michael Bradley Small

Rhona Mae Pancho

Craig Steven Ungerer

Zachary Paul Gallagher

Raimonds Aleksander Kangur

Luke James Thiedeman

Darren John Hayward

Jamie Nicholas Pearce

Yvette Taylor

Benjamin Rodney Evans

Jay James Robinson

Benjamin Neil Stone

Reza Mohammadi

Justin Terrance Mcleod

Andrew Justin Horsfall

Warren Peter Sharpley

Philip Michael Stearman

Mark William Fallon

Rudy Jed Mitchell-Herden

Ryan Joshua Reid

Stuart Galloway

Filippo Gerardo Stabile

Alex Christian Paul Versac

Michael Edward Lee

Joseph Antony Dowling

Benjamin Stone

Alicia Ann Brimley

Christopher William George Gaffney

Daniel Sean Lindsay

Daniel James Adam

Maree Mavis Crabtree

Leigh Adele Van Breemen

Jamie Fredrick Lovell

Ian Gilbert Kerkin

Mark Stephen Murphy

Jessey Steven Bell

Jarrod William Hodges

Jason Eskander

Conor Alexander Oliver Tisdell

John Douglas Norman

Shannon Patrick Gray

Juan Carlos Ospina Orjuela

Isabella Marina Pezzimenti

Matthew John Phillips

Elizabeth Dawn Pearce

Chayne Daniel Whiting

Kun-Lin Kuo

Traci Shaaron Coxhead

Nicholas John Forbes

Christopher Robert Lander

Paul John Montgomery

Travis Charles Burch

Lauren Jean Brace

Terri Anne Hasler

Simon Ashley Goodman

Travis Christopher Scot Wood

Joseph Moiwo Bundor

Michael Warren Stokes

Charlotte Ashanti Porter

Gagandeep Singh

Daniel Lee Barney

Karl Heinz Hasler

Liam Takiwa Cruickshank

Luke Dean Pokorski

Jason Troy Trouchet

Barry Raymond Mcavoy

Sreejith Raveendran

Ann Louise Burgh

Lee Gordon Whitaker

Liam Gerard Thomas Murray-Nicol

Melissa Kate Mohammed

Zane John Terrance Goebel

Magda Haj Gido

Brock Kevin Martin

Thomas Hill

Jarrad John Fairbanks

Sam Mitchell

Callum James Melican

Deon Ramon Presotto

Nicole Angela Zarglis

Jordan Jeffrey Somers

Lawrence Gabriel Bundi

Natchamon Srisunanrat

Jeffery James Eather Tsiliris

Brittany Jayne Ivy Wickham

Bayu Wisnu Prabowo

Simone Micaela Naidoo

Benjamin James Bryan

Brent Arthur Rose

Carley Suzanne Gray

Harpreet Singh

Kirsty Maria Lester

Heath Jarrod Lewis

Benjamin Lee William Turner

Jamie Thomas Demaine

Craig David Mcdonald

Samuel Ian Mccartney

Paul Colin Astle

Think Tank Management Pty Ltd

Connor Ross Taylor

Christopher Kenneth Revell

Cassandra Jay Greentree

Chandeep Singh Bindra

James Daniel Gurn

Jackson Dean Hasler

Brock Mark Stitt

Ramadhan Hassan Mume

Kurt Sijmen Grunbauer

Rebecca Lavin

Koffi Christophe Agbaleti

Aaron Jason Albert Noack

Salale Charlie Leiataua

Nathan James Victor Gardiner

Charlie Mikael Goransson

Rosario Giuffrida

Fraser Neville Bailey

Originally published as Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Monday, February 22