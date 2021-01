FULL LIST: Brisbane (George Street) Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Thursday, January 28

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Christopher John Rule

Ethan Liam Ratahi Williams

Nicholas James Allen

Luke Douglas Mckellar

Yvonne Grace Sandow

Jacob Andrew Hudson

Cedric Gordon Watcho

Leon Froneman

Sean Robert Gayden

Thomas Michael Forrester

Leah Wade-Blake

Billy Dean Baker

Francis Leonel Castro

Rebecca Bundi

Lillian Dawn Jarvis

Kara Jane Darling

Brett Michael Tynan

Bradon Shayne Ianna

Kyle Michael Lucas

Jonathon James Evans

Robert William Nicholson

Steven John Coy

Gwynne Hewitt

Xiaoqiu Liu

David Cobban

Geoffrey David Fuller

Annabelle Zoe Smith

Iain Andrew Miller

Damien John Steele-Burgess

Thang Huy Nguyen

Craig Vincent Jessup

Kimberley Rose Ebsworth

Scott William John Podesta

Michael Rayner Jackson

Liam Randolph Langton

Che Billy Wilkie

Jacob Michael Swan-Mearns

Samuel Matthew Mcbride

John Calum Macgillivray

Ammar Abdalla Hassan

Tabitha Grace Clarke

Corey Trevor Wolfe

Law Yu

Mukesh Kumar

Melinda Anne Preece

Andre John Snajdar

Riley Lawrence Jonasen

Payam Samedani

Liana Mary-Anne Lewis

John Leonard Webster

Leslie Scott Cochrane

Kurt Christopher Horvat

Europe Chand

Wade Ronald Byth

Melissa Alice Constable

Stephen Joachim Yin Meng Han

Edin Sabanovic

Nicholas Benjamin Joseph Crossett

James Jon Naupa

Leslie James Howie

Leslie Scott Saunders

Edward Ernest Paul Combo

Salvatore Riccardo Ragusa

Matthew Paul Bune

David Leigh Mcshane

Peter Tom Waigana

Said Keynan Garad

Amy-Lee Brines

Raymond Frederick Kimber

Derrick Gordon Hall

Ian Thomas Hoy

Dimitrios Boubaris

Luke Augustas Turnham

Emily Kate Ford

Donald Scott Ford

Wade Jeremy Walter Parsons

Christian Jack Gyldenlove

Kelly Nicole Small

Drew William Wildey

George Timothy Hauff

Lisa Leverington

Shane Bernard James Tynan

Jacinta Carmaline Maine-Conquest

David John Manwill

Nicholas Selwyn Goodman Hennock

Shannon James Henriques

Ben Thomas Kubler

Marcus Anthony Burke

Cheyenne Hope Conlon

Susan May Rose Bebbington

Riley Edward Lewis Mallett

Aaron Charles Slade

Kozta Niko Raptis

Matthew Paul Crosisca

Michael Bradley Small

Shanthi Marie Kalyanasundaram

Juan Carlos Cardenas Casallas

Daniel James Mcavoy

Lewis Adam Comb

Lev Olegovich Badalyan

Richard Heremaia Faust

Michelle Francisca Carroll

Aaron Stephen Taarnby

Gregory Stephen Kite

Lachlan James Ingram

Jamie Christopher Sleeman

Darren Rodney Britton

Matthew Eric Hanley

Barry John Raymond Hair

Neil Robert Lawler

Sam Setu

Mark Ronald Taylor

Jack Anthony Crowdey

Samantha Shellie Neideck

Jaimie Lynette Janice Jackson

William Cody Smith

Abbie Lee O'Brien

Abdel-Kader Russell-Boumzar

Leslie Martin Tyndall

Luke Thomas Cox

Benjamin Edward Hoey

Phillip Shane Mclean

Matthew David Barber

John James Carney

Sayed Sadat Hashimi

Dorothy Jane Downie

Jordan Joseph Ellem

Beau Paul-Jayson O'Connor

Zane Phillip Hungerford

Rhys Lewis Thomas

Mark Boyes

Kurt Stephen Anthony Stenz

Stephen Francis Haggarty

Hollie Layne Rose Vosmaer

Shandi Lee Marshall

Kosta Grujicic

Michael Joseph Levey

Billy David Baker

Jamie-Lee Stretton

James Damien O'Brien Butler

Sean Patrick Mcdine

David James Mccallum

Harley Andrew Miller-Thompson

Lwithwa Ochalla Ojulu

Logan Paige Gould

Billy Ernest Orchard

Nakitta June Lingwoodock

Matthew Paul

Christopher Brian Prasser

Tara Lee Hazel Whitney

Elizabeth Helen Murase

Gregory William Calnan

Michael Puime

Justin John Mclellan-Gray

Pamela Georgie Hauff

Joseph William Dick

Iola Maree Solomon

Neville James Ollerenshaw

Duane Kelvin Lea

Joshua David Townroe

Jesse De Veigne

Joseph William Walsh

Mikayla Solomon

Sharai Elizabeth Lancaster

Christopher John Elkerton

Scott Winston Mulhern

Jay Andrew Mcgrath

Adija Manirambona

Lyndon Lyle Lee Law

David Graham Ivan Price

Kenneth Allan Ross

Benjamin Lee William Turner

Agyapal Singh

Nicklas William Clark

Sheldon John Stackpoole

Tye Jade Nielson

Mark David Finnerty

Tamyka Jane Enks

Belza William Darryl Lowah

Kyle Gregory Birchall

Ieremia Arita Ronan

Rory Eden Gregory Marheine

Robert Roy Jervis

Michele Kathryn Mcdonald

Darcy Robert Burke

Maurice Patrick Hadlow

Troy Jonathon Bickle

Christopher Gordon Michael Holmes

Scott Edward Griffin

Steve Antalan Rainbird

David Kevin Harris

Hemi Ihaka Taitoko

Raymond John Hoatten

Maurice Jasson Quarta

Nancy Lena Maree Coolwell

Clint Victor Beeston

Gordon David Andrews

Kelly Lee Weston Low

Taylor Joseph Barsby

Deanne Marie Gaal

Shane Michael Seaton

Ken Mcleod Frick

Michael Anthony Capner

Scott Michael Parry

Hokir Benjamin Winsor

Timothy James Bradford

Christine Margaret Hannington

Harold Charles Fallon

Ricky James Boots

Cody Wiliam Harrison

Sebastian Giuffrida

Duncan Henderson

Kellie Ann Corcoran

Billy-Jack Anthony Clevens

Rebekah Lee Alford

Robert John Smith

Max Joseph Moore

Lithia May Kusu

Paul Michael Heath

Jamie Oliver Brock

Dallas Jordan Hodder

Hannah Patrice Stephen

Saeid Esmaeili

Matthew David Jackson

Brodie William King

Bradley John Avery

Jon Dennis Gurney

Nathan Hoar

Alan Logan

Thomas James Lamb

David Bruno Achille

Mark James Kennedy

Malvyn Ian Passmore

Jessica Suzanne Bennett

Benjamin Trevor Grenier

Santosh Devi Sharma

Shane Phillip Lee Davies

Shane Stuart Anthony Price

Brett Allan Sherrington

Cindy Judith Collins

Benjamin Scott Kalotai

George Alexander Paton

Nicholas Patrick Donlen

Philip John Maxwell

Jay Owen Moroney

Stephen Anthony Dunne

Jamie Julian Exton Allan

Ashley John Coughlan

Ryan Jai Cowan

Rose Marie Amos

Reece Lachlan Bugden

Varghese Ouseph Vadakkan

Sarah Enright

Leonie Alison Brown

Sid Fadil

Tyla James Hampson-Evans

Raymond Joe Morris-Wilson

Michael Scott Osborn

Hitomi Otake

Raina Grace Moncrieff

Troy Joseph Whelan

Matthew Edward Shaw

Antony Martin Geurtjens

Jatinder Kumar

Anne Marie Mendelewski

Mika Robert Kapua Walsh-Manuirirangi

Rhys James Williams

Roberto Cariola

Jody-Maree Joan Morrow

Trent Plaine

Renato Brust

Bree Moore Fish

Michael Thomas Currie

Kye Liam Wilson

Correy Wade Shirley Cullen

Jamie Swanston Marshall

Hayley Jean Moore

Spiros Valerio Pavlakis

Thomas William Strofield

Keith Douglas Nystrom

Melanie Leyden

Craig Mckettrick

Katrina Rae Wells

Bradley Scott Tabulo

Tamsyn Violet White

Jackson James Graham

Greta Jean Henriksen

Robert Anthony John Donovan

Dallin Morgan Williams

Neville Richmond Macdonald

Jack Thomas Hayes

Laura Jayne Beeby

Timothy Kemp Bretnall

Nicole Lee Whittle

Damien Patrick Silver

Jarrod Trez Raiden Rangiuia

Scott Donald Steele

Lydia Jane Mckinless

Brook Dana Currie

Armando Riviere Garcia

Jessica May Dunlop

Bradley Albert Cotterell

Margaret Devi Mudaliar

Patrick Leo O'Connor

Richard Hutton Huxley Reed

Xiuhua Chen

Amanda Helen Wallace

Jack Casper Ryan

Dale James Woolan

Bahul Jij

Lucas Ridley Nobay

Mark Andrew Wright

Taryn Lea Berg

Christopher Lloyd Garwood

Allan Mark Edie

Jake Matthew Wilkie

Travis Frank Bergvall-Williams

Jack Bradley Jacobsen

Jeremy Clinton Strugnell

Tyler Brandon Kenny

Clement Sajeel Sahai

Mitchell Max Selby

Syed Wali Bukhari

Stacey Wheatley

Kevin Andres Munoz Lino

Kaleb Stephen Caldwell

Bailee Jhi Jaidyn Sugiaman

Kosta Aaron Andrew Christodoulos

Debbie-Lee White

Mitchell Robert Taylor

Charlene Bridget Grey

Felicity Kay Torrens

Rhys William Jinks

