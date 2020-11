MEGA LIST: Brisbane (George Street) Magistrates Court

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Andrew John Freeman

Michelle Francisca Carroll

Melanie Quyen Nguyen

Imogen Katherine Gloria Dempster

Lako Eludas Rasas

Mikhayla Jade Nilsen

Peter Colin Krogh

Dane Andrew Elliott

Bryan Adams

Nicole Lee Whittle

Wade Ronald Byth

Tennille Meyer

Nicholas James Mann

Ella Mali Tarasiuk

Lawrence Stanley Cheers

Tracie Louise Donaldson

Benjamin Thomas Charnock

Colin David Houston

Amanda Kim Collins

Jennifer Dawn Mullaly

Karl Robert Newburn

Evelyn Christine Gwilliams

Adam Hohenberger

Thomas Robert Newton Morgan

Danielle Linda Lee Bond

Cameron Michael Bond

Glenn John Blacklidge

Lev Olegovich Badalyan

Benjamin Luke Palmer

Hollie Tennille Fox

Jodie Anne Holland

Kye James Bowen

Thomas James Smith

Bradley John Anderson

Ieremia Arita Ronan

Rachelle Anne Pilon

David Ross Daniel Logan

Lithia May Kusu

Lisa Maree Carroll

Lovely Kumar

Liam Myles Andrew Scarlett

Derick John Leyson

David Champness

Vincent Gil

Michelle Saraid Alcantara

Sonya Lynn Sowerby

Alexander Gregor

Andrew John Trail

Jason Eric Reay

Gary Marshall Frescon

Tyrone James Edwards

Melinda Louise Austin

Jake Christopher Merrett

Nicole Rose Saint

Jason Barry Grice

Stephen Anthony Street

Vannessa Jane Codyre

Andrea Louise Coffey

Xiuhua Chen

Christopher John Anthony Hibbert

Samantha Jane Von Nida

Dominique Patrick Alexanda Hill

Kylie Anne Luckie

Patrick Anthony Radnedge

Kameron Thomas Degac

Dimitrios Boubaris

Jamie Richard Day

Anthony Allan Oborne

Adam Keith Ellis

Nicholas Patrick Donlen

Paul Morrison

Jilan Leeding

Matthew John Frame

Ryan Ashley Bourne

Victor Martin Hobbs

Gleneden Tanielu Crichton

Michael Ambrose Williams

Zachery David Gall

Shaye Robert Windsor

Liam Matthew Irons

Ime Jaunay

Shaun Andrew Morrison

Ross Ryan Ferrari

Nicholas Broadhurst Swanborough

Jae Daniel Saunders

James Peter Forycki

Waisea Volavola Varani

Troy Jonathon Bickle

Mark Brendon Cuming

Benjamin Joseph Mccalman

Hunter Douglas Sam

Peter John Karagiannakis

Rebecca Lavin

Jonathan Christian Dolgner

Kelly Nicole Small

Luke Charles Modini

Anthony Mario Di Vincenzo

Jasmine Jamille Hooper

Anel Osmanagic

Mark Edward Hodgson

Guyon Martin Leslie Gillespie

Nikki Patricia Whittle

Andrew Peter Thompson

Kade Robert Zubrzycki

Jaron Richard Schoon

James Victor Chalmers

Michele Kathryn Mcdonald

David Kevin O'Connor

Bam Bentley

Les James Gadd

Stewart David Smith

Patrick Michael Murphy

Daniel James Chambers

Daniel Lindsey Mcdermott

Jacob Anthony Jackson

Mohammed Salah Alnakhli

Nathea Maree Smith

Bianca Rae Marice Rinaudo-Gardiner

Lorna Helen Marshall

Moustapha Ajaje

John Robert Vidulin

Fengqi Li

Jennifer Bat-Sheva Stewart

David James Bryant

Georgia Louise Flint

Joshua-Kye George Kleinhans

Mark John Avila Griffiths

Jonathon Quinton Duncan Paul Stott

Matthew David Jackson

Christopher Tosh Dawson

Damien Allan Cunningham

Jordan Grant Hinchcliffe

Jake Thomas Robert

Tesloch Bang Diew

Antony Edward Brown

Craig Devrell

Nigel Keith Bates

Kayla Jacqueline Bensley

Stevie Rae Blacklock

Tayla Zanei Pounamu Hurst-Wetere

Shayne Matthew Price

Adrian John Ashton

Michael Alexander Coiro

Samba Amadou Ba

Diana Morales

Cameron Lindsay Witoko

Katie Louise Mcmahon

Alkia Alinta Daley-Brown

Melinda Neelam Krishna

Luke Anthony Sharpe

Clifford Raymond Weller

Benjamin Joseph Hugo Orro

Alex Mitchell Ridge

Diana Lasu

Nicolas Fragoso Florez

Danel Sahr Koromah

Kyle James Cope

Jias David Leedie

Manariyo Wachawaseme

Benjamin Hunter Cleaver

Geoffrey David Fuller

David Anthony Olive

Linda Joy Moore

Stafford Leonard Richard Ramsay

Kacey Leanne Burns

Mark Francis Hargroder

Michael Rayner Jackson

Sharnella Elizabeth Rose Jerome

Kobi Daniel Oram

Matthew J Houlihan

Ramadhan Hassan Mume

Collin Gregory Reese

Oliver Dennis Mclaughlin

Abhishek Sharma

Cindy Judith Collins

Steven Fawal

Ravinder Reddy Budati

Kerry James George

Haja Umu Timbo

Stanley Michael Bligh

Jackson Bernard Lang

Shane Weatherall

Kyle Bradley Hockings

Quinn John Mclean

Sean Sharma Mills

Dallas Jordan Hodder

Loleta Ellen Lynch

Benjamin Paul Skinner

Jamie Nicholas Pearce

Aaron Ryan

Michael Timothy Quilty

Felipe Esteban Ogaz

Lauren Marree Mcmahon

Napier Mitchell Ruru Hutana

Joanne Elaine Shorter

Benjamin Edward Nix

Lia Mae Teske

Michael Joseph Newton

Joseph Paul Daley

Samuel Momolou Rogers

Harrison James Carr

Geoffrey Dale Granz Glenn

Matthew Ronald Thinee

Nicholas Andrew Goold

Jason Keith Dawson

Pauline Natasha Crompton

Desmond James Williams

Mukesh Kumar

Blake Jesse Lynch

Emmerson Bailey Calleja

Renee Louise Thomson

Maysam Khavari

Brooke Janine Manning

Willis Bros Installation (Qld) Pty Ltd

Samuel Taylor Smith

Jordan Matthew Ashwell

Ethan Bromley Short

Jatinder Kumar

Dion Molloy

Gemma Louisa O'Sullivan

Duncan John Martin

Shandi Lee Marshall

Matthew James Kay

Tristan Jon Ginn

William James Loli

David Charles Rex Deacon

Kaysee Renea Walsh

Yi-Shiuan Tsai

Jason Peter Semyraha

Filip Pusica

Mellissa Jayne Tucker

Luke David O'Donnell

Jamie Brian Campbell

Sarah Elizabeth Walker

Cassandra Jay Greentree

Mark Iain Fuller

Katherine Anne Vergotis

Peter Shin

David Layton

Lisa Sheree Grigg

Peter John Spencer

Kurt Matthew Dillon

Kylie Ann Kemp

William Sanchez

David Dakota Smith

Chad James Stevens

Alex Zeller

James Maurice Harker

Maurice Patrick Hadlow

Amanda Lee Clinch

Catherine Susan Mckinnon

Michael Lederman

Scott Gregory Murray

Andrew Julian Stewart-Smith

Jonathon William Hill

Hayden James Warden

Edyn Lee Paro

Joshua Christopher Conway

Marisa Nemet

Luke Augustas Turnham

Brandon Robert Stevenson

Allister Anson Sing

Aaron Michael Davis

Jon Dennis Gurney

Ryan Michael O'Connor

Shaun James Beauchamp

Shannel Lisa Redondo

Andrew John Neve

Abraham Adu Bol

Michael Craig Rogers

Brett Nigel Saunders

Anish Sanjay Kumar

Alexsis Jaye Larsen

Rikard Bertil Olsson

Shane Richard Dare

Onur Erkan

Christopher Martin Prouse

Owen John Ryan

Madeleine Karen Brunsden

Joshua Adam White

Kate Michelle Thomas

John William Atkinson

Jessica Leigh Hope

Neville Richmond Macdonald

Johnathon William Hannah

Benjaman James Dennis

Jackie Nguyen

Anna Joy Patterson

Dorothy Jane Downie

Philippa Karlyn Krause

Sally Ann Cooper

Luke William Dobbie

Jade Erin Langerak

Debbie-Lee White

Paul David Burton

Michael James Wood

Matthew James Coghlan

Adam Ellis

Joanna Maria Kho

Braiden Brintin Bell

Steven John Gritt

Ian Robert Madden

Annmarie Forbes

Adam Peter Crisci

Joshua David Grace

Tamyka Jane Enks

Paul Hamilton Lee

Tenille Lorien Parlour-Road

Dieuwer Dirk De Vries

Thi Nguyen

Oliver Kent Gill

Tenille Lorien Parlour-Read

Ryan Thomas Trubshaw

Simon John Hickey

Nikisha Ann Margaret Cameron

Gwen Gillian Schoeman

Montell Malcolm Suey

Robert Leonard Rose

Callum Scott Robert Welburn

Gregory Daniel Keith Georgetown

Lisa Maree Maizey

Dale Raymond Swift

Milton Brendon Jacob Cooper

Ashley Maurice Dopson

Jessica May D'Andilly

Toni Marie Davis

Cameron Patrick Davey

Klayton Geoffrey Allan Thomson

Karen Ann Jary

Rajwant Singh

Jane Danielle Wilson

Sandra Jean Prosser

Jessie Gregory Ernest Maddox

Wolf Brock Cameron

Derrick Gordon Hall

Christopher John Jardine

Shaun Anthony Clarkson

Stephen Wayne Frost

Melanie Rae Dellow

Deng Kual

Christopher John Leist

Susan May Rose Bebbington

Nerinson Samson

Coen Patrick James Purcell

Emma Louise Hinds

Bradon Shayne Ianna

Troy Travis Jones

Bookie Ropata Junior Casey

Sonya Heidi Halliday

Cameron Charles George Steiner

Juan Pablo Arias Ocampo

Sky Veronica Jarvis

Shane Matthew Aplin

Leo Salesa

Samuel Denis Begley

Zoe Anne Phillips

Brian Paul Noltenius

Ryan Lee Robinson

Maurice Jasson Quarta

Adam James Holford

Freddy Zachariah Wesley

Barry Raymond Mcavoy

Angelique Grace Atkins

Lydia Jane Mckinless

Bali Singh Kalsi

Andrew Alan Redpath

Brooke Maree Anderson

Harrison Campbell Mann

Lauren Rose Young

Luke John Calodoukas

Reece Lachlan Bugden

Paul Allan Blake

Troy William Douglass

Jayden Isaac Frost-Lyall

Katie Alexandra Smith

Jack Christopher Hudson

Shaun Fredrick Trout

Kenneth Whittles

Malcolm William Bevan

Luke James Collings

Tran Huyen Ly Amy Dang

Tiesha Phonea Faith Fisher

Jiner Qi

Sam Braydon Finlay

Daniel Amir Elmouttie

Eric Ian Woodward

Jye Brayden Bainbridge

Sophie-Jo Donohue

Jesse Lee Oconnell

Kurt Michael Hillier

Joshua Smiler Hassan

Gayelene Jane Walter

Christian Jarrod Freney

Dylan Jake Anthony Bock

Kees Strachan Harker

Samantha Jane Stride

Stafford Anthony Emmerson

Mario Giovanni Merlo

Olivia Winnie Muranga

Dianne Maree Watts

Billy-Jack Anthony Clevens

Codie James Burns

Ra Douglas Wright

Sally-Jane Atta-Singh

Raymond Luke Bundle

Luke Raymond Leslie

Michael Joseph Faulkner

Gordon David Andrews

James Fitzsimmons

Richard James Sinclair

Philip John Maxwell

Chloe Katherine Douglis-Macdonald

Nakitta June Lingwoodock

Bill Kennedy

Jake Alan Robson

Darren John Mallory

Originally published as Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Wednesday, November 18