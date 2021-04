FULL LIST: Brisbane Arrest Court Magistrates Court appearances today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.

The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.

Janelle May Johnson

Anesa Izmirlic

Emily Louise Adams

Olivia Joyce Nalder

Giselle Alessandra Cook-Ushay

Darren Andrew Suiter

Leroy Jacob Vasta

Semih Alper Dincer

Luke Joseph Paul Sharplin

Aaron James Dean Martin

Benjamin Herbert Eisermann

Corey James Medcalf

Joseph Christopher Alex Sharkey

John Adam Curro

Harold Junior Brown

Luke William Dobbie

Geoffrey Mark Eagle

Mark James Sheppard

Samuel James Johnson

Ruby Jean Walker-Hines

Jason Dean Elms

Ashleigh Michelle Louise Levitt

Amylee Michelle Towle-Mccully

Michael Joseph Bohl

Edward Salesi William Eke Lyons

Daniel Luke Taylor

Helena Rose Harvey

Jesse Stuart Dobbs

Tyne Mathew Stower

Adam Michael Bosher

Endira Omerovic

Tamyka Jane Enks

Liang-Wei Chen

Lorna Lee Blair

Christina Hatzipetrou

Roderick Charles Oram

Muntather Khalidi

Aaron Davies

Gim Hoe Keh

Anthony John Kovacevic

Tijana Lee Kershaw

Kailey Sue Evans

Clinton Leslie Parker

Brooke James Dinsmore

Carl Simon Ronald Franklin

Jatinder Pal Singh Gulati

Bradley John Avery

Jonathan Peter Wong-Tung

Stanley Joseph Gordon

George Siaosi Tapuaiga

David Charles Wright

Corey Anthony Durham

Locky Pilot

Samantha Gwen Smith

Thi Kim Chi Ha

Genevieve Ellen Ashney

Melissa Marie Ogilvie

Aaron Craig Allan Tucker

Aken Majok Muorter

Robert Bruce Mcaulay

Benjamin Gary John Mason

Isobell Josephine Tobane

Penelope Jane Coleman

Pooria Marzban

Allan John Holloway

Yvonne Lee Katoa

Stephen Eltje Roy Clark

Eris Komino

Jamie Lee Hunter

Brocco Isaac Uhrle

Kaea Philip Thomas

David Craig Mclean

Dekoda Tandara Lei Styles

Noman Mirza

Max William Davies

Clare Louise Camilleri

Kirsten Isobel Ann Hart

Kalua Kruize Filipine

Jayde Ashlee Kerr

Erin Frances Keane

Nicholas William Overell Heywood

Dale James Waterson

Scott Williams

Jamie Thomas Demaine

Michael John Hulcombe

Joseph Kurehwa Dakadzwi

Annegret Kirsten Frank

Brodie Andrew Renolds

Ashleigh Keith Cubitt

John Gatmai Ruot Gatwec

Robert Perkins

Jasmine Nelsolita Magee

Ryan Gary William Edmonds

Emmanuel Omot Nyiguo

Londelle Louise Bonner

Nancy Lena Maree Coolwell

Joshua Aaron Morcus

Rajiv Adithya Perera Habaragamuwage Don

Jodi Reay Walker

Scott Andrew Day

Adam Ryan Milroy

Hope Joy Barron

Lachlan Dennis Anthony Beecraft

Francis Leonel Castro

Charanbir Singh

Max Easton Holzgrefe

Renee Jody Innis

Sarah Louisa Pickering

Dan Joesph Raffin

Jacquelin Rowena Ivory

Trevis John Clarke

Sarsha Louise Dalton

Hamish Daryl Brady

Anne Elisabeth Madden

Benjamin Troy Owen

Jacoba Angel Fergestad

David Cameron Mcnicol

Anthony Clive Montford

Nicholas Justin Kent

Jacob Ruka Gray

James Galluak Gatkuoth

Margaretta Ann Ettridge

Jacquelyn Ann Forster

Joe Palermo

Sharna Langley Phillips

David Andrew Cawse

Sebastian Illiparambil John

Casey Healy

Lyia Prudence Hall

Stanley Joseph Gordan

Lee James Smith

Aterea Taru Harris

Melissa Kate Harpur

Vicary Sherwin Lisford Lovell

Julie Rose Ferguson

Kiera Leanne Morgan

Nathan John Nguyen

Jordan Robert Cuff

Rene Frank Pantlitz

Kieren Matthew Craig Baker

Ashleigh Hannah Moffat

Tanumafili Maumea Fata

Gregory William Harbus

Michael Hughes

Kurt Graham Eagle

Robert Gregory Mills

Aden Braes

Adam Gerald Lisha

Reuben Drake

Kristy Louise Olding

Braydon James Robinson-Houston

Matthew Beau Malcolm Lambert

Christine Margaret Hannington

Aidan Kedar Griffin Donohoe

Dane Andrew Elliott

Dylan Andrew Pratt

Julian Campanella Heathwood

Shawn Luke Atkinson

Asongo M'Kosa

Tarquin Vincent Grott

Brian Glen Rick Wolski

Sheree Ellen Janette Miles

Matthew Browning

Aiden Kedar Griffin Donohoe

Jodie Anne Holland

Bradley Jason Willis

Troy Anthony Lette

