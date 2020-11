Brisbane Arrest Court Magistrates Court: Who is appearing

A man has been fined $500 for failing to pay for a haircut.

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Ronald George Culliney

Kate Edith Lemmon

Malena Reina Davis

Rhys Lewis Thomas

Jasmin Louise Blackie

Braydon James Robinson-Houston

Michael Trevor Royce Collins

Michelle Ann Himstedt

John Robert Ullman

Ian James Wright

Wade Ronald Byth

Casey Healy

Breeanna Lee Meehan

Stephen Hales

Margaret Devi Mudaliar

William Patrick Hohepa

Sean Kennedy

Christopher James John Pearson

Nelson Taavao

Ian Lawrence Twaddle

Darcy Robert Burke

Charles Nucifora

Samuel James Galvin

Claire Erin Wilkinson

Shaun Jeffrey Freney

Jane Stephanie Tuiava

Martin Musa Kodi

Heather Veronica Coombes

Malik Rishad Faisal Khamis

William Alexander Lumer

Siofra Louise Cunningham

Tianah Portelli

Jacqueline Lorraine Booth

Ronold Bruce Murray

Oscar Edan James

Salale Charlie Leiataua

Rory Francis Newton

Tiana Elizabeth Ann Gallaher

Hanny Hamed

Neuman George Heilbronn

Andrew Michael Daniell

Nathan Troy Mayne

Kevin Barry Brown

Mitchell Tyronne Carlyon

Teza R. S Eggar

Ashley Robert Eric William Dynevor

Mason John Anderson

Tony Mihael Waye

Ajdin Sivac

Christopher James Gobbo

Tyler Nathan Alan Schulz

Troy Tamihana Eriepa

Dylan Zeke Roberts

Cindy Lee Bowden

Simon Adrian Vidal

Andrew Bowyer

Bradley James Anson Tull

Jonah Andrew Wallace Betts

Gareth February

David John Trindall

Cameron John Day

Ryan Bradley Towner

Juanna Jane Singh

Wayne Robert Honeyball

Kaiwaynne Sherisse Stevens

Kyle James Todd

Melissa Leigh Savage

Shaun Kym Vale

Rupert Peter Wilson

Arwa Valmai Dolar

Anthony Patrick Morris

Cassandra Richards

Anthony Dougles Robert Howard

Dallas Lawrence Bandman

Lei Junior Ah-Fa

Jarrod Brackstone

Jack Matthew Oswald

Nikki Renee Mclaren

Timothy John Reid

Salvatore Ruggero Trovato

Tatum Lee Stein

Kenneth James Patterson

Jenna-Lee Wood

Gavin Maurice Wehlow

Dale Andrew Goodman

Graham Neil Kelly

Tamara May Tranter

Krystal Joy Hill

Mark Gregory Davenport

Christopher Adam Carter

Damien John Carkeek

Bin Li

Christopher Brian Healy

Shane Barry Phillips

Sarah Tayla Mackenzie

Christopher Lewis Holloway

Tammy Maree Duffy

Daniel Jacob Hansen

Amy-Lee Brines

Leon Nathan Groves

Yusuf Murjan Matan

Janelle Therese Forrest

Omar Abdelmawla

Bronson Anthony Coutts

Adrian Joseph Forster

Alexandra Christina Bastin

Alexander Clark

Sarah Adhieu Bol

Sean Patrick Mcdine

Philip Andrew Gilmore

Mortimer William Michelmore

Luke Philip Courtney

Shakira Grace Kelly

Stewart Elliot Long-Wright

Dean Christian Apps

Daniel Peter Commins

Nate Michael Edmunds

Ian James Wilson-Scott

Terry Ralph Seymour Eggar

Roger Anthony Jacob

Ethan James Symonds

Zachary John Jennings

Peter John Sims

Nicholas Luke Cantwell

Originally published as Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Tuesday, November 10