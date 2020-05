Areas most at risk of COVID-19 job losses

The areas at risk in Brisbane. Picture: Employment Vulnerability Index

The areas at risk in Brisbane. Picture: Employment Vulnerability Index

The Employment Vulnerability Index maps which suburbs are most at risk of job losses amid the coronavirus pandemic. Here's the full list of suburbs in the 'red alert' category.

Read more here.

EXISTING DISADVANTAGE JOB LOSS LOCALITIES, METROPOLITAN AREAS

Sydney

Bidwill - Hebersham - Emerton

Punchbowl

Auburn - Central

Auburn - North

Auburn - South

Fairfield - East

Ashcroft - Busby - Miller

Bonnyrigg Heights - Bonnyrigg

Cabramatta - Lansvale

Cabramatta West - Mount Pritchard

Canley Vale - Canley Heights

Fairfield

Fairfield - West

Greenfield Park - Prairiewood

Melbourne

Lalor

Thomastown

Broadmeadows

Campbellfield - Coolaroo

Meadow Heights

Roxburgh Park - Somerton

Doveton

Dandenong

Springvale

Springvale South

Noble Park - West

Kings Park (Vic.)

St Albans - North

St Albans - South

Sunshine North

Brisbane

Redland Islands

Inala - Richlands

Beenleigh

Eagleby

Logan Central

Woodridge

Caboolture - South

Adelaide

Davoren Park

Elizabeth

Elizabeth East

Smithfield - Elizabeth North

Parafield Gardens

Paralowie

Salisbury

Salisbury North

Christie Downs

Hackham West - Huntfield Heights

Morphett Vale - West

The Parks

Perth

Mandurah

Girrawheen

Calista

Parmelia - Orelia

Hobart

Bridgewater - Gagebrook

Mornington - Warrane

Rokeby

Berriedale - Chigwell

Claremont (Tas.)

Glenorchy

EXISTING DISADVANTAGE JOB LOSS LOCALITIES, NON-METROPOLITAN REGIONS

NSW

Lavington

Wyong

Tuncurry

Muswellbrook

Cessnock

Kurri Kurri - Abermain

Raymond Terrace

Mount Hutton - Windale

Beresfield - Hexham

Shortland - Jesmond

Wingham

Berkeley - Lake Heights - Cringila

Warilla

Victoria

Wendouree - Miners Rest

California Gully - Eaglehawk

Corio - Norlane

Newcomb - Moolap

Queensland

Svensson Heights - Norville

Walkervale - Avenell Heights

Tweed Heads South

Gympie - North

Mackay

Granville

Berserker

Lakes Creek

South Australia

Murray Bridge

Port Pirie

Whyalla

Tasmania

Acton - Upper Burnie

Burnie - Wivenhoe

Wynyard

Devonport

East Devonport

Invermay

Mowbray

Newnham - Mayfield

Ravenswood

Waverley - St Leonards

West Ulverstone

EMERGING DISADVANTAGE JOB LOSS LOCALITIES, METROPOLITAN REGIONS

Sydney

Green Valley

Edensor Park

Melbourne

Epping - South

Gladstone Park - Westmeadows

Greenvale - Bulla

Craigieburn - Central

Hallam

Narre Warren North

Narre Warren - North East

Cranbourne South

Pearcedale - Tooradin

Narre Warren South (East)

Cairnlea

Delahey

Taylors Lakes

Dromana

Point Nepean

Rosebud - McCrae

Brisbane

Sunnybank

Bribie Island

Upper Caboolture

Adelaide

Lewiston - Two Wells

Craigmore - Blakeview

Salisbury East

Hackham - Onkaparinga Hills

Morphett Vale - East

Perth

Dawesville - Bouvard

Falcon - Wannanup

Greenfields

Halls Head - Erskine

Pinjarra

Ballajura

Stratton - Jane Brook

Alexander Heights - Koondoola

Marangaroo

Mindarie - Quinns Rocks - Jindalee

Cooloongup

Warnbro

Hobart

Brighton - Pontville

EMERGING DISADVANTAGE JOB LOSS LOCALITIES, NON-METROPOLITAN REGIONS

NSW

Batemans Bay

Blue Haven - San Remo

Budgewoi - Buff Point - Halekulani

Lake Munmorah - Mannering Park

Summerland Point - Gwandalan

Toukley - Norah Head

Forster

Mudgee

Maitland - West

Belmont South - Blacksmiths

Singleton

St Georges Basin - Erowal Bay

Ulladulla

Victoria

Delacombe

Colac

Moama

Echuca

Portland

Queensland

Tweed Heads

Banora Point

Mermaid Waters

Coolangatta

Currumbin Waters

Arundel

Coombabah

Currumbin Valley - Tallebudgera

Highland Park

Nerang - Mount Nathan

Jacobs Well - Alberton

Merrimac

Ashmore

Molendinar

Southport - North

Bundall

Surfers Paradise

Gympie - South

Urangan - Wondunna

Andergrove - Beaconsfield

Slade Point

South Mackay

Sippy Downs

Buddina - Minyama

Caloundra - West

Golden Beach - Pelican Waters

Noosa Heads

Noosaville

Sunshine Beach

Tewantin

Warwick

South Australia

Mount Gambier - East

Mount Gambier - West

Goolwa - Port Elliot

Victor Harbor

Western Australia

McKail - Willyung

Australind - Leschenault

Eaton - Pelican Point

East Bunbury - Glen Iris

Busselton

Busselton Region

Boulder

Kalgoorlie

Two Rocks

Mandurah - East

Mandurah - North

Mandurah - South

Tasmania

Romaine - Havenview

Somerset

Quoiba - Spreyton

Ulverstone

Originally published as Areas most at risk of COVID-19 job losses